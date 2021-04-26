Курц: мир в Европе возможен только вместе с Россией

Себастьян Курц Фото: REUTERS

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против новых санкций Европейского Союза в отношении Москвы, отметив, что мир в Европе возможен только вместе с Россией, а не в условиях противостояния с ней.

«Важно делать ставку и на диалог. Мир на нашем континенте сможет быть всегда только вместе с Россией, а не против нее», - заявил глава австрийского правительства интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, говоря о ситуации на границе России и Украины, которая, как он отметил, вызывает беспокойство в Европе.

Ограничения Европейского союза, которые уже введены, Курц назвал «правильными», однако заявил, что «против дополнительных санкций как самоцели».

«Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение - это не путь, по которому мы хотим идти», - отметил канцлер Австрии в ответ на вопрос, надо ли Брюсселю вводить новые санкции в отношении Москвы.