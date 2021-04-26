На Apple подали в суд за преувеличение возможностей водонепроницаемости iPhone Фото: REUTERS

На компанию Apple подали групповой иск в Нью-Йорке, в котором компанию обвиняют в совершении ложных заявлений, связанных со способностью смартфона iPhone противостоять проникновению любой жидкости, а также преувеличении водонепроницаемости оборудования данной компании.

В иске говорят о примерах, когда iPhone выходил из строя в бассейне, от морской воды или после попадания смартфона в мыльный раствор. Заявители полагают, что компания вводит покупателей в заблуждение, что приводит к денежным расходам последних. От Apple требуют внести коррективы в описания своих продуктов, а также возместить ущерб пострадавшим в штате Нью-Йорк.

Как отмечается, практика сертификации водонепроницаемости является стандартной для производителей электроники, и практически все бренды, выпускающие смартфоны с влагозащитой, отдельно отмечают, что гарантия не распространяется на гаджет-утопленник.