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Здоровье26 апреля 2021 14:49

Еврокомиссия подтвердила начало судебного процесса против AstraZeneca

Отдельные положения контракта компании не соблюдены
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Еврокомиссия подтвердила начало судебного процесса против AstraZeneca

Еврокомиссия подтвердила начало судебного процесса против AstraZeneca

Фото: REUTERS

Еврокомиссия официально подтвердила начало судебного процесса против AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в Европейском союзе.

«Еврокомиссия подала иск против AstraZeneca в пятницу на основании нарушения соглашения о предзаказе вакцины. Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок», - заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Как писал сайт kp.ru, ранее дипломаты Еврокомиссии указывали на необходимость обязать компанию AstraZeneca поставить заказанные ранее вакцины.

Напомним, многие страны полностью приостановили вакцинацию AstraZeneca, а некоторые заявили о приостановке использования вакцину для людей в определенном возрасте. Причиной такого решения стали случаи обнаружения тромбозов после прививки данным препаратом.

В Европейском лекарственного регулятора EMA подтвердили наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией препаратом компании AstraZeneca, однако отметили, что такая реакция является крайне редким побочным эффектом.

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