Рабинович посоветовал депутатам Рады пересмотреть "В бой идут одни старики"

В Верховной Раде предложили пересмотреть "В бой идут одни старики". Фото: ЯНСОНС Оскар

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович предложил коллегам пересмотреть киноленту "В бой идут одни старики". По его мнению, фильм напомнит депутатам, кто настоящий герой Украины, а кто — предатель.

- Я предлагаю руководству Верховной рады в начале мая организовать коллективный просмотр в зале парламента фильма выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", — сказал Рабинович.

По его мнению, многим депутатам необходимо напомнить, кто был настоящим героем Украины. Рабинович считает, что людям пора задуматься, почему в стране сносят памятники победителям, а улицы, по его заявлению, называют именами "нацистских преступников".

Ранее во Львове стартовал демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году. Сообщалось, что сейчас идет демонтаж барельефов, а затем уберут плиты памятника. В 2018 году горсовет признал Монумент славы аварийным и принял решение его демонтировать.