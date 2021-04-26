Лавров назвал "путанными" заявления Чехии о взрывах в Врбетице

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путанными» заявления Праги о взрывах в Врбетице. При этом глава МИД РФ назвал здравым заявление президента Чехии Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов на складе вооружений.

«То, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном - что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя все решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует», - отметил он, напомнив, что при этом руководство прокураторы республики говорит о продолжении расследования.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Европейский Союз должен разобраться в инциденте со взрывами во Врбетице, поскольку есть подозрения, что Прага нарушила ряд международных договоров.

Напомним, 17 апреля, Прага заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Президент Чехии Милош Земан признал отсутствие доказательств причастности российских разведчиков к инциденту в Врбетице. Однако, как он отметил, нужно дальше расследовать инцидент. По его словам, чешские власти рассматривают неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб как причины взрывов на складах.