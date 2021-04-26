На Мальдивах отменили ПЦР-тесты для российских туристов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские туристы теперь могут ездить на Мальдивы без предъявления отрицательного теста на коронавирус.

Власти разрешили въезд привитым отдыхающим без предоставления ПЦР-теста еще с 20 апреля. Нововведение распространялось на иностранцев, вакцинированных препаратами, одобренными ВОЗ. Таким образом россияне не имели возможности воспользоваться новыми правилами, поскольку "Спутник V" пока еще не одобрен ВОЗ, сообщает АТОР.

Сейчас же туристы могут приехать на остров с сертификатом о прививке одобренной ВОЗ либо компетентным органом той или иной страны. Он должен быть переведен на английский язык, нотариально его заверять не нужно.

При этом подчеркнуто, что для непривитых туристов правила остаются прежними.

За 24 часа до прибытия в Мале путешественники обязаны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии своего здоровья. Далее гость получит персональный QR-код для предъявления в аэропорту, который действует 24 часа.