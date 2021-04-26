Путин подписал указ о военном сборе запасников в 2021 году. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о военном сборе находящихся в запасе военных. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 26 апреля на официальном портале правовой информации.

"Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации прибывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности", - сказано в указе президента России.

Распоряжение главы государства опубликовано 26 апреля.

Напомним, что такой же указ был подписан главой государства и в прошлом году. Сборы проводятся ежегодно в строевых частях. Количество призывников варьируется от 5 до 15 тысяч. Призыв проводится для того, чтобы резервы были подготовлены в случае введения в стране военного положения. Отмечено, что они должны полностью владеть своей военно-учетной специальностью. К тому же боевая техника и способы ее применения постоянно меняются, а значит запасники должны быть компетентны в ее эксплуатации.