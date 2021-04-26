Кипр с 10 мая 2021 начнет без ограничений принимать туристов с прививкой от коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

Кипр с 10 мая откроется без каких-либо ограничений для туристов, которые привились от коронавирусной инфекции. Правило распространяется и для привитых российской вакциной «Спутник V», Об этом сообщил министр туризма острова Саввас Пердиос Кипрскому

Как отметил глава ведомства, власти Кипра в понедельник, 26 апреля, проинформируют рынки об этом событии, что, по его словам, облегчит туристам планирование летнего сезона. Кроме того, въехать в страну можно будет и при наличии отрицательного теста на COVID-19.

«С 10 мая тем, кто был вакцинирован, из 65 стран, которые мы недавно открыли, будет проще приехать на Кипр без тестирования, они не будут помещены на карантин, даже если будет тесный контакт с зараженным коронавирусом», - приводит агентство CNA слова министра.

Среди 65 стран, которым открыты границы числится и Россия.

Напомним, что Кипр с 26 апреля по 9 мая ввел жесткий локдаун на острове. Власти объявили о введении комендантского часа, будут закрыты все общественные заведения. При этом компания «Аэрофлот» сообщила, что продолжит выполнять авиарейсы в Ларнаку из Москвы и Санкт-Петербурга, но не более одного в день.