На программу туристического кешбэка в России выделят 4,7 млрд рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на ближайшем заседании правительства будет рассмотрен проект о выделении на продление программы туристического кешбэка на путешествие по России будет выделено 4,7 миллиарда рублей.

По его словам, дополнительные объемы финансирования программы в размере 4,7 миллиарда рублей уже согласованы с Министерством финансов. «Проект распоряжения будет внесен для рассмотрения на ближайшее заседание правительства», - отметил он.

Чернышенко отметил, что программой возврата части средств за отдых детей в стране в этом году смогут воспользоваться родители 357 тысяч школьников. Для возврата стоимости части детской путевки в лагерь будет использован действующий механизм программы стимулирования доступных внутренних турпоездок.

«Это будут предложения размещаться со второй половины мая. Родители смогут по безналинному расчету приобрести путевки в лагерь и получить 50 процентов от стоимости через возврат на карту "Мир"», - уточнил вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить туристический кешбэк для школьников и студентов, а также заявил, что программа должна работать круглогодично.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с момента запуска программы туристического кешбэка ей воспользовались уже более одного миллиона россиян, и туристам вернули почти четыре миллиарда рублей.