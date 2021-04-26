Минкультуры Украины предложило внести Чернобыль в список ЮНЕСКО

Загоризонтная радиолокационная станция "Дуга-1" Фото: Олег ЧИРКОВ

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Чернобыль должен попасть в список мирового наследия ЮНЕСКО. На своей странице в социальной сети Facebook, украинский политик отметил, что власти его страны делают все возможное для сохранения объектов на территории Чернобыльской зоны.

- Сейчас Чернобыль до сих пор вызывает мурашки по коже, даже 35 лет спустя. Сотни тысяч людей каждый год приезжают на Украину, чтобы увидеть зону отчуждения. Место, которое раньше дышало жизнью, теперь безлюдно. Медленно крошится. Мы двигаемся к тому, чтобы объект Всемирного наследия ЮНЕСКО его сохранил и дал возможность будущим поколениям увидеть все. И не только со страниц учебников истории и документальных фильмов, - написал Александр Ткаченко.

Накануне он сообщал, что украинские власти сделали первый шаг к внесению Чернобыля в список ЮНЕСКО: правительство Незалежной внесло знаменитую радиолокационную станцию «Дуга» в государственный реестр недвижимых памятников.

Напомним, авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла ровно 35 лет назад — в ночь на 26 апреля 1986 года. В интервью «Комсомольской правде» один из участников ликвидации последствий аварии, генерал-лейтенант в отставке Евгений Махов поделился своими воспоминаниями о трагических событиях того дня.

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