Банки России получили рекордную прибыль для марта Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Российские банки заработали за прошедший март 205 млрд рублей прибыли, что является наилучшим показателем для данного месяца за последние девять лет. Это следует из материалов Банка России.

«Резкого снижения прибыли в связи с отменой послаблений в части формирования резервов по крупным корпоративным кредитам не произошло, так как банки заблаговременно создали резервы в необходимом на сегодняшний момент объёме», - говорится в обзоре регулятора.

Согласно представленным данным, чистая прибыль российских банков в январе - марте составил 578 млрд рублей, что на девять процентов больше аналогичного показателя годом ране

Как отмечается, увеличению прибыли способствовал прирост чистого процентного и комиссионного доходов на 70 млрд и 36 млрд рублей, соответственно, что произошло благодаря восстановлению потребительской активности и росту кредитования. Кроме того, в Банке России отмечают сокращение расходов на резервы с 277 до 115 млрд рублей.

По словам главы департамента обеспечения банковского надзора Центробанка Александра Данилова прибыль российского банковского сектора по итогам 2021 года может составить 1,5-1,7 трлн рублей, однако заявил, что рост потребительского кредитования вызывает определённые опасения. Как отметил эксперт, по итогам года он может составить больше 15 процентов, что свидетельствует об увеличении долговой нагрузки граждан.