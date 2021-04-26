Голикова: Наличие выходных в мае 2021 года не является основанием для снижения зарплаты

Наличие выходных в мае текущего 2021 года не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам. При этом, если срок выплаты зарплаты выпадает на майские праздники, она должна быть выплачена заранее. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что организации должны самостоятельно определить порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.

- Просьба руководствоваться указом из необходимости эпидемиологического режима и недопущения роста новых случаев коронавирусной инфекции, - подчеркнула Татьяна Голикова.