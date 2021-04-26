Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дополнительных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, на майские праздники не будет. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отметила вице-премьер, ограничительные меры продолжают действовать на территории всех российских субъектов, и снимаются исходя из ситуации на территории конкретного региона.

«Мы направили органам регионов напоминания о ранее принятых ограничениях. Ничего нового не появляется», - заявил вице-премьер.

Напомним, ранее Голикова заявила, что объемы вакцинации от коронавирусной инфекции в России нарастают, это дает повод думать, что о возможности снятия ограничения по COVID-19 могут в ближайшие время. По ее словам, на сегодняшний день важно не растерять то, «чего с таким трудом достигли». Как она отметила, речь идет в первую очередь об ограничительных мерах, «которые работали и продолжают работать».