В России от коронавируса привились 7,5 миллиона человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 7,5 миллиона жителей России уже полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции, первую прививку от заболевания получили 11,9 миллиона россиян. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

- В праздничные дни будет продолжена вакцинация населения. Обращаемся еще раз к гражданам с просьбой пройти вакцинацию, - отметила она в ходе брифинга.

Татьяна Голикова добавила, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в российских регионах продолжают расти, хотя в праздничные дни эти темпы, как правило, снижаются. Сделать прививку можно в любом из регионов государства.

Напомни, ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что интервал между первым и вторым уколом вакциной «Спутник V» можно увеличить с 21 дня до трех месяцев. По словам эксперта, это не повлияет на качество вакцинации, а в определенных случаях даже усилит иммунные ответ организма на прививку.