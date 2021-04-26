Голикова рассказала о режиме ограничений на Пасху и Уразу-байрам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об ограничениях, связанных с коронавирусом на Пасху и Уразу-байрам.

- Мы обратились к главам религиозных конфессий, чтобы ограничения использовались и на это время, - сказала она.

Голикова обратила внимание на необходимость продолжать контроль соблюдения санитарных правил, направленных на профилактику распространения коронавируса на период с 1 по 10 мая.

Ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов РФ, подчеркнула вице-премьер. О новых эпидемиологических нормах речи не идет, отметила она.

Вице-премьер считает, что на данный момент нужно продолжать выполнять предписанные правила - соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование.

Она также рассказала, что режим работы для своих сотрудников с 4 по 7 мая организации будут определять самостоятельно.

Напомним, ранее президент РФ утвердил продление праздничных дней в мае. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.