Врач-терапевт объяснила, какие опасности подстерегают при ношении маски в жару Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-терапевт Тина Петровская объяснила, что делать, если человеку в маске стало плохо на улице или в помещении. Если температура воздуха на улице высокая, а в помещении душно, то, скорее всего, близко состояние потери сознания.

- В жару маски быстрее намокают и могут затруднять дыхание. Старайтесь выбирать средства из натуральных материалов либо из медицинских тканей. А вот синтетические, это, как правило декоративные маски, плохо пропускают воздух и человек может испытывать неприятные ощущения, - отметила доктор в беседе с Пятым каналом.

Врач напомнила, что в жару нужно чаще менять средства индивидуальной защиты. Маски чаще намокают, что способствует развитию бактериальной флоры. Это небезопасно для вдыхающего ее человека.

- В случае если рядом человеку стало плохо, нужно вывести его в проветриваемое помещение или в сторону от людей. Это поможет облегчить состояние, - советует врач.

Оказавшись вдали от скопления народа, стоит снять маску и дать человеку подышать свежим воздухом.

Еще одно средство, которое поможет справиться с дурнотой – это вода. В жаркую погоду нужно употреблять много жидкости, это поможет при перегревании.

- Если первичные меры не помогли стабилизировать состояние пострадавшего, то лучше вызвать скорую помощь, - заключила врач.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о правиле ношения средств индивидуальной защиты в жаркое время года. Эксперты службы уверены, что сильно повлиять на теплообмен маска не может, но лучше отдавать предпочтение светлым изделиям.

- Выходя на улицу нужно оставлять открытыми отдельные участки тела, а голову - защищать от солнца легким головным убором. Тогда никаких проблем не возникнет, - сообщает Роспотребнадзор.

Что касается полного отказала от масок, то снять их можно будет только после достижения коллективного иммунитета к коронавирус, сообщает ОТР.