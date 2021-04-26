Премьера Таиланда оштрафовали на 190 долларов за нарушение масочного режима

Праюта Чан-Оча Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча оштрафовали на 6 тысяч батов (190 долларов) за нарушение масочного режима, который действует в Бангкоке на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор города Асвин Кванмуанг.

Согласно недавно введены правилам жителям Бангкока грозит штраф до 20 тысяч батов (636 долларов) при отсутствии маски в общественных местах.

Днем премьер-министр Таиланда опубликовал на своей странице в Facebook запись, сопроводив ее фотографией с заседания в Доме правительства, на которой он был без маски. На такое фото обратили внимание пользователи сети, после чего публикация была удалена, однако появилась заново без фотографии.

«Я сказал ему, что он нарушил распоряжение столичной администрации, которое требует, чтобы все жители города всегда носили маску, находясь за пределами своего места жительства», - написал губернатор Бангкока в своем Facebook.

Премьер-министр Таиланда стал одним из первых жителей Бангкока, которого оштрафовали за нарушение масочного режима. Это произошло в первый день вступления новых правил в силу.

Как уточняется штраф за правонарушение в первый раз составляет 6 тысяч батов, второй - 12 тысяч батов, а в третий и последующие - 20 тысяч батов. На сегодняшний день штрафы за нарушение масочного режима действуют в 50 из 76 провинций королевства.