Путин поручил ФАС доложить ему по итогам проверки роста цен на жилье в РФ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 15 мая представить доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на недвижимость в каждом регионе страны. Как сообщает в понедельник, 26 апреля, официальный сайт Кремля, соответствующие поручение российский лидер дал по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 8 апреля.

«Федеральной антимонопольной службе - провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья (по каждому субъекту Российской Федерации), Доклад - до 15 мая 2021 года». – говорится в перечне поручений главы государства.

Как писал сайт kp.ru, льготная ипотека привела к тому, что цены на жилье стали стремительно расти. С начала прошлого года стоимость недвижимости выросла на 10 процентов. К завершению программы в Банке России признали, что жилье перестало быть доступным, несмотря на снижение кредитных ставок.