Минтруд: оплата труда с 4 по 7 мая будет производиться в обычном размере Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оплата труда с 4 по 7 мая текущего 2021 года будет производиться в обычном, а не повышенном размере. Об этом в понедельник, 26 апреля, говорится в рекомендациях работникам и работодателям по нерабочим дням в мае, опубликованным на официальном сайте Минтруда России.

Отмечается, что органы власти и организации должны сами определить численность и состав сотрудников, которые необходимы для обеспечения деятельности предприятия или органа, включая возможность работы дистанционно.

- По указу президента России с 4 по 7 мая установлены нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты для сокращения распространения коронавируса в стране. Наличие в мае этого года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. Оплата труда работникам производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере, однако работодатель может самостоятельно повысить оплату труда работающим сотрудникам, - говорится в рекомендациях ведомства.

Представители Минтруда добавили, что, если срок выплаты зарплаты совпадает с нерабочими днями, то ее следует выплатить заранее. Если сотрудник находится в отпуске, то он на период дополнительных нерабочих дней не продлевается.

В рекомендациях также говорится, что норма рабочего времени не уменьшается, поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется заработная плата.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что наличие выходных в мае текущего 2021 года не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам.

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