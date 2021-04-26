Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ в понедельник, 26 апреля сообщил, что на взаимной основе объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России", - указали в МИД РФ.

За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, сотрудник украинского посольства должен покинуть РФ до 30 апреля 2021 года. Соответствующая вербальная нота была направлена посольству Украины в Москве.

Ранее Киев заявил о нежелательном присутствии старшего сотрудника дипведомства РФ в Киеве. Таким образом украинский МИД отреагировал на задержание в Санкт-Петербурге своего консула Алескандра Сосонюка, который по данным российских спецслужб, получил закрытую информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.