Премьеры Вышеградской группы выразили солидарность с Чехией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министры стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) поддержали Прагу в инциденте со взрывов в чешской деревне Врбетице. Об этом говорится в декларации, распространенной в понедельник, 26 апреля, по итогам совещания глав правительств.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 26 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы «по российскому вопросу»

«Мы, премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии выражаем полную солидарность с Чехией, нашим близким партнером и соседом, в связи с участием российских агентов военной разведки в действиях, приведших ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году», - говорится в документе, принятом по результатам данного совещания

Главы правительства осуждают «очередной достойный сожаления акт агрессии и нарушение международного права» со стороны Москвы, а также называют «непропорциональными» меры, принятые российской стороной в ответ «на вполне мотивированное решение Чешской Республики об удалении 18 российских офицеров разведки с ее территории».

Напомним, Прага сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Президент Чехии Милош Земан накануне признал отсутствие доказательств причастности российских разведчиков к инциденту в Врбетице.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путанными» заявления Праги о взрывах в Врбетице. При этом глава ведомства назвал здравым сообщения президента Чехии Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов на складе. Представитель МИД РФ Мария Захарова незадолго до этого отметила, что Чехия не имела предпосылок для обвинений России во взрывах во Врбетице