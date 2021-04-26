Минтруд РФ рекомендует не продлевать отпуск с 4 по 7 мая Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство труда России рекомендует работодателям при вопросах планирования отпусков сотрудников после продолжительных майских выходных не продлевать отпуск трудящимся, которые отдыхали в период с 4 по 7 мая.

«Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается», - говорится в заявлении ведомства

В министерстве пояснили, что во время нерабочих дней у сотрудников сохраняется заработная плата, норма рабочего времени не уменьшается.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать праздничные выходные в мае непрерывными, отметив, что подобное решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Российский лидер согласился.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что дополнительные выходные между майскими праздники не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы, а вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что эти выходные не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам.