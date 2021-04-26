Песков: деталей возможной встречи Путина и Зеленского пока нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деталей о месте и дате возможно встречи российского президента Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским пока что нет. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Нет, пока что деталей нет, - сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос в интервью агентству ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Владимир Зеленский заявил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Владимиром Путиным. Президент Украины сказал при этом, что, по ему мнению, «все идет к тому, что встреча состоится». Он также поручил главе своего офиса отыскать «взаимопонимание с администрацией российского президента», определить место и время встречи.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил также, что встреча президента России Владимира Путина и американского президента Джозефа Байдена планируется летом, однако ее точная дата и место проведения пока что не определили.