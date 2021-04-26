Более 240 тысяч круизных туристов ожидает Нижегородская область в этом году

В юбилейный для Нижнего Новгорода год в регионе ожидают свыше 240 тысяч круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Круизные операторы уже начали сезон навигации. Мы рассчитываем, что при условии стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки круизный турпоток в регионе в 2021 году будет на уровне 240 тысяч человек. Многие круизные туроператоры разработали к 800-летию специальные предложения, которые уже вошли в программу туристического кешбэка, – отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, планируется, что до 2024 года регион примет 472,2 тыс. туристов благодаря реализации круизных туров и речных прогулок.

- У нас запланирована большая работа по развитию речного туризма. Уже в этом году будет расширяться линейка пассажирских рейсов на судах на подводных крыльях «Валдай 45-Р, – сообщил Глеб Никитин.

- Для нас важно сформировать комфортные условия как для туристов, так и для компаний, работающих на рынке речных круизов и экскурсионных программ. В этом году в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода будет модернизирована инфраструктура Нижневолжской набережной, в следующем мы приступим к развитию набережной Городца. В планах также - создание условий для круизов в Выксе, Дзержинске, городе Бор и других потенциальных круизных центрах области, – добавил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Как уже сообщалось, за первые два этапа программы по возврату средств за туры по России туристам выплатили более 11,4 млн рублей за поездки в Нижегородскую область.