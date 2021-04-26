Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украина намерена развивать технологии малых атомных реакторов для обеспечения энергетической безопасности страны. Такое заявление в понедельник, 26 апреля, сделал украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве.

«Сегодня я могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику», - заявил украинский президент, отметив, что Украина планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, так как «имеет целью локализовать технологическое производство для SMR-160».

Зеленский назвал символичным посещение гендиректора МАГАТЭ Киева в 35-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС, поблагодарив МАГАТЭ за внимание к чернобыльской проблематике.

«Это касается не только реализации проектов технической помощи, но и обмена опытом и знаниями», - отметил он.

По словам Зеленского, украинские эксперты имеют уникальный опыт в сфере ядерной безопасности, а также вывода ядерных объектов из эксплуатации, и «готовы делиться этими знаниями с МАГАТЭ, чтобы подобные аварии больше никогда не случились».

Украинский лидер выразил надежду, что после завершения пандемии коронавирусной инфекции глава МАГАТЭ, а также ученые, экологи, историки и туристы со всего мира смогут увидеть ее собственными глазами разрушенный 35 лет назад четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, который, как он заявил, превращают в экологически безопасную систему.