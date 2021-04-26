Три балтийских дурака: китайцы отреагировали на высылку дипломатов РФ

Китайцы отреагировали на высылку дипломатов РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае прокомментировали действие балтийских стран, выславших российских дипломатов. Так, читатели газеты "Гуаньча" оценили высказывание официального представителя МИД Марии Захаровой по этому поводу, которая привела цитату чешского писателя Карела Чапека.

"Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое…", — написала она, недоведя фразу до конца, где, согласно автору, значится слово — "дурак".

"Три балтийских дурака — это хорошо сказано", — написал один из читателей газеты в комментариях к статье.

Другой читатель с ником "Хорошего вам счастья" заявил, что страны Центральной и Восточной поддаются на манипуляции "американского брата".

"Сколько денег этот брат дал вам?" — задался он вопросом.

"Верхи власти стран Восточной Европы — это олигархи и компрадоры. Ради своих интересов они готовы следовать за Америкой", — ответил ему ahxkx.

Цзы Юэ, в свою очередь, отметил историческую ненависть восточноевропейских народов к России.

Другой из китайских читателей газеты подчеркнул, что США имеют определенную степень влияния над этими странами, а элиты в этих странах очень лояльны к США.

"Выступают на стороне босса и обычно покупают его оружие и платят за "крышу", — написал он.

"Группа овец высокомерно указала на льва позади них и сказала волку: "Давай, попробуй съесть кого-нибудь из нас. Ты знаком с моим старшим братом?", — прокомментировал ситуацию modscply.

На прошлой неделе Чехия обратилась к союзникам по ЕС и НАТО с просьбой выслать российских дипломатов в знак солидарности с Прагой. На призыв отреагировали Латвия, Литва и Эстония.

Напомним, что в последние несколько недель отношения Москвы и Праги имеют сильно напряженный оттенок. Чешские власти на прошлой неделе объявили персонами нон грата 18 представителей дипломатического ведомства, обвинив их в работе на российские спецслужбы. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов. Чехия также обвинила Россию в причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году. В МИД РФ отметили, что обвинения и шаги Праги необоснованны и абсурдны. Чехия обещала придать огласке доказательства причастности РФ к взрывам в 2014 году, но потом заявила, что не считает случившееся терактом и с обнародованием данных повременит.

На фоне кризиса в отношениях Москвы и Праги по разным причинам, сотрудников российских дипмиссий выслали США, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. Москва ответила взаимными действиями.