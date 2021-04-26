Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Об этом в понедельник, 26 апреля, говорится на официальном сайте правоохранительного органа.

- На основании Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» решением прокурора Москвы приостановлена деятельность общественного движения «Штабы Навального». Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и «Штабов Навального» продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, - говорится сообщении прокуратуры.

Кроме того, прокуратура направила в суд заявление с требованием приостановить деятельность аноагентов ФБК* и Фонда защиты прав граждан*.

Представители прокуратуры отметили также, что организация деятельности общественного объединения, в отношении которого действует решение о приостановлении деятельности, или участие в такой деятельность влет административную ответственность.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции РФ в список иноагентов.