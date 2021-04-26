В Госдуму внесли поправки о пособиях для детей от 8 до 16 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российскую Государственную думу внесли поправки о пособиях для детей в возрасте от восьми до 16 лет из неполных семей. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

- Законодательные инициативы по реализации первоочередных задач послания президента России Федеральному собранию уже внесли в Государственную думу. Принять их планируют в мае этого года, - сообщил Вячеслав Володин.

Помимо поправок о пособиях детям из неполных семей в нижнюю палату внесли законопроект о стопроцентной оплате больничных по уходу за детьми до семи лет независимо от стажа родителей. В первую очередь данная инициатива коснется молодых матерей, у которых нет большого стажа работы, позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками.

На рассмотрение в Госдумы внесли и поправки для женщин в малообеспеченных семьях, которые встали на медицинский учет, находясь на ранних сроках беременности. Размер данного пособия должен составить половину прожиточного минимума. С 1 июля 2021 года его будут получать те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в конкретном российском регионе.