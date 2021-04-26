В России создадут единую автоматизированную базу для театров и музеев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр культуры РФ Ольга Любимова планирует создать единую автоматизированную систему сведений для театров и музеев по примеру уже функционирующей ЕАИС Фонда кино.

"Единая автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах показала свою эффективность. У нас возникла идея подобного рода электронной отчетности по музеям и театрам. Мы могли бы вместе с профессиональным сообществом подумать над ее разработкой", - сказала министр культуры на форуме креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum.

Она отметила, что такая открытость учреждений культуры является необходимым условием работы, в том числе и с точки зрения интеллектуальной собственности.

Ольга Любимова подчеркнула, что в будущем работа по созданию такой системы будет масштабной и потребует больших усилий и немалых вложений.