Американке выдвинули обвинения из-за кассеты «Сабрина - маленькая ведьма» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительнице американского штата Техас выдвинули обвинения из-за кассеты «Сабрина - маленькая ведьма», которую она забыла вернуть в прокат 21 год назад. Женщина узнала о заведенном на нее деле совершенно случайно.

Кэрон Макбрайд хотела сменить фамилию после свадьбы, однако в организации заявили, что она не может этого сделать из-за проблемы с законом. Ей выдали номер местного правоохранительного ведомства, позвонив по которому американка узнала, что числится в розыске как преступница.

- Я думала, у меня случится сердечный приступ, ведь проблем с законом у меня никогда не было, - отметила американка, чьи слова цитирует телеканал Fox25.

В соответствии с материалами суда, обвинение в присвоении арендованного имущества Кэрон вынесли еще в марте 2000 года: женщина взяла в аренду кассету с сериалом «Сабрина -маленькая ведьма», и не вернула ее. При этом сам прокат закрылся в 2008 году.

Кэрон говорит, что не помнит, чтобы брала напрокат этот фильм. Она предположила, что его взял ее квартирант, у которого было две маленьких дочери. Американка также предположила, что все эти годы у нее были проблемы с трудоустройством из-за того, что работодатели во время проверок видели приписываемое ей обвинение в преступлении.

Закончилась история хорошо: обвинения с женщины были сняты в офисе окружного прокурора города Кливленд, штат Техас.