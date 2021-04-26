Тамара Пресс в сентябре 1960 г. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

Умерла Тамара Пресс. Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике скончалась на 84-м году жизни. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Министерства спорта России. В ведомстве выразили соболезнования близким спортсменки. Причина смерти не уточняется.

Тамара Пресс стала олимпийской чемпионкой в 1960 году в толкании ядра, на Олимпиаде 1964 года она завоевала золотые награды в толкании ядра и метании диска. Также она является серебряным призером Игр 1960 года в метании диска. Тамара Пресс также многократная чемпионка Советского Союза в метании диска и толкании ядра.

После завершения карьеры спортсменка ушла в тренерскую деятельность и научную работу. За свои заслуги Тамара Пресс награждена орденами Ленина, орденом Дружбы и "Знаком Почета".