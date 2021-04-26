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Политика26 апреля 2021 19:22

Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян

Всего под новые международные санкции попали 22 человек из шести стран
Ксения АНУФРИЕВА
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Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян

Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под новые международные антикоррупционные санкции Великобритании попали 22 человека из шести государств мира. В том числе новые британские санкции коснулись 14 граждан России. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает британское министерство иностранных дел и международного развития.

Тем, кто попал в британский санкционный список, запрещен въезд на территорию Великобритании, а их активы теперь заморожены.

Россияне попали в британский «черный» список из-за дела юриста Сергея Магнитского. Под новые санкции попали сотрудники налоговых органов и инспекций, юристы, следователи, предприниматели, а также глава «Гранд-Актив» и совладельцы «Универсального банка сбережений».

В санкционном списке говорится, что меры в отношении данных лиц введены за «хищение суммы эквивалентной 230 миллиона долларов государственных средств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году».

Как сообщал сайт kp.ru, накануне руководитель службы внешней разведки Великобритании Ричард Мур заявил, что королевство должно взаимодействовать с Россией и уважать ее роль в мире. В это же время глава MI-6 призвал предпринимать шаги для сдерживания российской стороны.

Напомним, сегодня австрийский канцлер Себастьян Курц выступил против новых европейских санкций против России, заявив, что мир в Европе возможен только вместе с РФ, а не в условиях противостояния с ней.