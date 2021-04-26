Россия ждет разъяснения о хранившихся на складе во Врбетице противопехотных минах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия ждет от властей Чехии, Болгарии и Украины разъяснения появившейся в международных СМИ информации о хранившихся на складе во Врбетице противопехотных минах. Об этом в понедельник, 26 апреля, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, чьи слова приводятся на официальном сайте ведомства.

- Сведения о «сотнях противопехотных мин» ставят под сомнение добросовестное выполнение чешской стороной обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин. Такой же вопрос возникает к Болгарии, гражданин которой, по предварительным данным, владел хранившимися на складах вооружениями, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств, - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

По статье указанной Захаровой Конвенции страны-участники обязаны никогда и ни при каких обстоятельствах не создавать, не покупать, не хранить и не передавать никому противопехотные мины.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мария Захарова подчеркнула, что власти Чехии должны объяснить мировому сообществу, какие именно вооружения хранились на складах во Врбетице. Представитель МИД России отметила, что Прага не имела никаких предпосылок для обвинений России в причастности к инциденту на этих складах в 2014 году.