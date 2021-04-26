«Единая Россия» внесла в Госдуму инициативы по социальным поручениям Владимира Путина

Cекретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Фото: er.ru

Партия «Единая Россия» совместно с Министерством труда и Правительством РФ внесла в Госдуму поправки, необходимые для реализации социальных инициатив Владимира Путина. В ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ поставил сразу несколько важных задач, направленных на улучшение жизни россиян. Планируется, что внесенные единороссами поправки будут приняты уже в мае. Об этом 26 апреля во время совместного брифинга сообщили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов.

- Президент в своем Послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до 7 лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет, - рассказал Андрей Турчак. - «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную Думу.

В «Единой России» подсчитали: поправка, благодаря которой родителям дошкольников будут оплачивать больничный в размере 100%, коснется около полутора миллионов молодых родителей, сообщается на официальном сайте партии.

Ежемесячные выплаты на ребенка от 8 до 16 лет смогут оформить родители, у которых на руках есть постановление суда об уплате алиментов, либо единственные родители. Пособие будет выплачиваться при условии, что доход на каждого члена семьи не превышает размер прожиточного минимума в регионе. Сумма пособия будет равняться 50% от прожиточного минимума на детей в субъекте РФ. При этом выплаты могут быть назначены на каждого ребенка в отдельности. Уже в этом году пособия смогут получить родители 360 тысяч детей.

Еще одна важная инициатива единороссов, одобренная главой государства, устанавливает ежемесячное пособие будущим мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сумма ежемесячной выплаты составит 6350 рублей. Уже в 2021 году такие пособия смогут получить около 630 тысяч беременных россиянок.

По словам Андрея Турчака, поправки, скорее всего, будут приняты в первые дни после майских праздников. Сергей Неверов со своей стороны заявил, что фракция единороссов в Госдуме поддержит все внесенные законопроекты.

- Это только первый пакет инициатив. Фракция «Единой России» не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные инициативы для принятия Госдумой, - отметил Сергей Неверов.

Напомним, в традиционном ежегодном послании к Федеральному собранию, прозвучавшем 21 апреля, президент РФ поддержал ряд социальных инициатив, выдвинутых ранее «Единой Россией». Владимир Путин одобрил отмену оплаты за подключение людей к газу, введение льготных региональных кредитов на длительный срок для реализации крупных инфраструктурных проектов в регионах. Президент также поставил Правительству РФ задачу обновить парк автомобилей «скорой помощи» в стране, увеличить число мобильных медицинских пунктов и закупить новые школьные автобусы.