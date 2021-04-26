Турция опечалена словами Байдена о геноциде армян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании заседания кабинета министров заявил, что его страна опечалена заявлением американского лидера Джо Байдена о геноциде армян.

"Президент США Байден ранее сделал заявления. Это неправомерные, противоречащие истории слова. Нас они расстроили", - сказал он. Трансляцию выступления президента вел телеканал NTV.

Напомним, 24 апреля пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором он выражает скорбь по массовой гибели в 20 веке в Османской империи армян. Он называет произошедшее "геноцидом", и отмечает, что некоторые из тех кому удалось выжить прибились к берегу Америки и нашли там свой "новый дом".

Слова Байдена получили широкий резонанс у некоторых лидеров восточных государств. Так, МИД Турции призвал Байдена исправить сказанное незамедлительно, но при этом президент страны Тайип Эрдоган отметил, что турецкий народ чтит память погибших в начале 20 века.