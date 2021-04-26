В Госдуме назвали недостойной игрой предложение Зеленского по минскому формату
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В Госдуме оценили позицию Владимира Зеленского по Минским соглашениям. Глава Украины настаивает на необходимости их пересмотра либо вовсе – отмены.
Это может затянуть весь переговорный процесс и обвинить Россию в том, что конфликт в Донбассе не получается урегулировать. Такое предположение сделал депутат Госдумы Олег Морозов.
-Если паровоз не едет, то это не значит, что к нему нужно клеем крылья приделывать. Он все равно не поедет от этого, - рассуждает парламентарий.
Он уверен, что «нормандский формат» не работает потому, что Зеленский не хочет видеть результаты. Дело не в количестве участников, а в основах – он должен держаться исключительно на Минских соглашениях и «формуле Штайнмайера». Привлекать дополнительные стороны к решению вопроса на Донбассе бессмысленно, первый шаг к миру должен сделать именно Киев.
- Сейчас все делается, чтобы затянуть переговорный процесс и завести его в тупик. Это политическая игра, причем очень недостойная, за это люди платят кровью, - отметил собеседник Life.ru.
Этот же вопрос прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он отметил, что главе государства не к лицу игнорировать международный документ, подписанный его страной.
- Зеленскому диктуют инструкции, чтобы никакой стабильности в регионе не наступило, - заключил парламентарий в беседе с RT.