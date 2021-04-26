В Госдуме назвали недостойной игрой предложение Зеленского по минскому формату Фото: REUTERS

В Госдуме оценили позицию Владимира Зеленского по Минским соглашениям. Глава Украины настаивает на необходимости их пересмотра либо вовсе – отмены.

Это может затянуть весь переговорный процесс и обвинить Россию в том, что конфликт в Донбассе не получается урегулировать. Такое предположение сделал депутат Госдумы Олег Морозов.

-Если паровоз не едет, то это не значит, что к нему нужно клеем крылья приделывать. Он все равно не поедет от этого, - рассуждает парламентарий.

Он уверен, что «нормандский формат» не работает потому, что Зеленский не хочет видеть результаты. Дело не в количестве участников, а в основах – он должен держаться исключительно на Минских соглашениях и «формуле Штайнмайера». Привлекать дополнительные стороны к решению вопроса на Донбассе бессмысленно, первый шаг к миру должен сделать именно Киев.

- Сейчас все делается, чтобы затянуть переговорный процесс и завести его в тупик. Это политическая игра, причем очень недостойная, за это люди платят кровью, - отметил собеседник Life.ru.

Этот же вопрос прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он отметил, что главе государства не к лицу игнорировать международный документ, подписанный его страной.

- Зеленскому диктуют инструкции, чтобы никакой стабильности в регионе не наступило, - заключил парламентарий в беседе с RT.