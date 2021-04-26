В Турции вводится полный локдаун из-за коронавируса с 29 апреля до 17 мая 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Турции вводят на территории страны полный локдаун из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Он продлится с 29 апреля до 17 мая текущего 2021 года. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил турецкий президент Тайип Эрдоган.

- С 19:00 29 апреля мы переходим к полной изоляции, которая продлятся до 05:00 утра 17 мая, - объявил глава государства после заседания правительства Турции. Его слова передает телевизионный канал NTV.

Отмечается, что все офисы и рабочие места в стране будут закрыты, исключение составят только некоторые организации, оговоренные со стороны МВД. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью.

Напомним, в Турции в последнее время значительно ухудшилась ситуация с пандемией коронавирусной инфекции. На этом фоне накануне Россия ограничила авиационное сообщение с Турцией и Танзанией до 1 июля текущего года.