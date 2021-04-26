Турция намерена заблокировать оборонный пакт с США после слов Байдена о геноциде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара может приостановить действие турецко-американского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и экономики, которое было заключено в 1980 году, в ответ на слова президента США Джо Байденом о геноциде армян, сообщает в агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно этим договоренностям, США осуществляют финансовую и экономическую помощь Турции, а также оказывают содействие и сотрудничают в развитии и модернизации турецкой военной промышленности и армии.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден назвал массовую гибель армян в начала XX века в Османской империи "геноцидом". При этом МИД Турции призвал американского президента исправить сказанное. Также Тайип Эрдоган провел с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым телефонные переговоры, в которых Алиев заявил, что слова Байдена - это "историческая ошибка".