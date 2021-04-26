Сын Светличной рассказал о состоянии госпитализированной матери Фото: Александр КАТЕРУША

Новости о том, что звезда «Бриллиантовой руки» попала в больницу, появились 26 апреля. Врачи подозревают у 80-летней актрисы Светланы Светличной инсульт.

Сын артистки Алексей Ивашов подтвердил, что мать попала в больницу. Он не стал вдаваться в подробности, но и не опроверг, что знаменитость была госпитализирована в городскую клиническую больницу имени Юдина.

Мужчина отметил, что благодаря своевременной помощи врачей состояние матери нормализовалось.

- Она уже выписывается, сейчас в процессе выписки из больницы. Чувствует себя хорошо, ничего врачи не говорят, — сказал наследник Life.ru.

А вот диагноз матери мужчина обсуждать не стал.

В свою очередь близкий друг Светличной актер Иван Николаев, с которым актриса в последнее время появлялась в свете, признался, что ничего не знает о здоровье знаменитости.

- Я не в курсе случившегося. Светлана недавно помирилась с сыном, надо у него узнать. Родственники Светланы мне пока не сообщили об инсульте,- поделился с kp.ru Иван Николаев.