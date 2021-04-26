Эрдоган надеется, что на встрече с Байденом «откроет новую страницу» в отношениях двух стран Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что на личной встрече с американским президентом Джозефом Байденом, которая состоится в июне текущего года, откроет новую страницу в отношениях двух стран. Об этом политик заявил в понедельник, 26 апреля, после заседания кабинета министров, трансляцию вел телеканал NTV.

- Я надеюсь, что на личной встрече с Байденом этим летом открою новую страницу в отношениях Соединенных Штатов и Турции, - отметил Тайип Эрдоган.

Как писал сайт kp.ru, турецкий президент также отметил, что Турция считает неправомерными заявления президента США Джозефа Байдена о «геноциде армян».

Тайип Эрдоган напомнил, что предложение турецкой стороны о формировании совместной комиссии из историков для изучения событий столетней давности все еще в силе, однако ответа на данную инициативу со стороны Штатов получено так и не было.