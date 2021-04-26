Турецкая партия предложила признать Крым частью России Фото: Иван МАКЕЕВ

Турецкая партия Vatan в ходе митинга в Анкаре призвала закрыть военные базы Соединенных Штатов на территории Турции и признать Крым частью России в ответ на слова американского президента Джозефа Байдена о геноциде армян в Османской империи.

- На атаку Байдена нельзя отвечать словам. Нужно принимать меры. Для признания Крыма и Абхазии, а также Турецкой Республикой Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном, - заявил генеральный секретарь турецкой партии Озгюр Бурсалы, чьи слова цитирует РИА Новости.

Глава партии Vatan также призвал правительство своей страны и турецкие ВС взять полный контроль американские базы «Инджирлик» и «Кюреджик». Он заявил, что войска Штатов должны быть отправлены в свое государство в течение 15 дней.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что его страна опечалена заявлением президента США о геноциде армян и считает их неправомерными.

Напомним, что Крым стал регионом РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Турецкая партия Vatan не в первый раз призывает признать полуостров частью России. В прошлом году она опубликовала план, в котором одним из пунктов значится признание Крыма российским.