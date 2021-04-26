Минобороны РФ намерено создать управление по вопросам развития искусственного интеллекта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское министерство обороны намерено создать специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта. Об этом в понедельник, 26 апреля, говорится на официальном сайте правительства страны.

- В скором времени Минобороны планирует создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта, - говорится в сообщении по итогам заседания рабочей группы по проблемам развития беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

Участники сегодняшней встречи рассмотрели направления и основные способы интеллектуализации комплексов и систем с БЛА, а также использование технологий искусственного интеллекта. Участники заседания также договорились о совершенствовании совместных усилий для ускорения развития беспилотной гражданской авиации на территории России и внедрения ИИ для военных нужд.

В сообщении правительства говорится, что сегодня первый замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов и члены коллегии Сергей Смирнов посетили конструкторское бюро компании «Сухой», где смогли ознакомиться с инновационными методами тестирования образцов беспилотников.