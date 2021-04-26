Премьер Чехии после встречи с Земаном заявил о «единственной версии» взрыва во Врбетице Фото: Shutterstock

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с президентом страны Милошем Земаном заявил, что у следствия в стране существует лишь одна версия произошедшего на складах во Врбетице в 2014 году – диверсия иностранных спецслужб. Об этом глава чешского правительства заявил в понедельник, 26 апреля, в ходе беседы с журналистами.

- Существует только одна версия. Это атака российских агентов. Мы работаем только с одной версией. У президента свой взгляд на это. При этом президент поддержал наши [правительства] действия по высылке сотрудников российского посольства, которые были сотрудниками российских спецслужб, - заявил Андрей Бабиш.

Президент Чехии накануне говорил, что кроме вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе во Врбетице, где снаряды сдетонировали. А вот первый вице-премьер страны Ян Гамачек, как и глава чешского правительства, утверждает, что диверсия является единственной версией следователей.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Милош Земан признал отсутствие доказательств причастности российских спецслужб к данному инциденту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у чешской стороны не было оснований обвинять в этом инциденте Россию.

Сегодня в ходе разговора с французским лидером президент РФ Владимир Путин подчеркнул абсурдность обвинений и действий Чехии против российской стороны.