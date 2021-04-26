Эндокринолог предупредила о вреде частого употребления жареных семечек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частое употребление жареных семечек может негативно сказаться на здоровье человека. Об этом в понедельник, 26 апреля, предупредила российский врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.

Специалисты объяснила, что в обжаренном виде семена подсолнуха являются источником канцерогенов, поэтому лучше употреблять семечки сырыми. Медик отметила также, что семечки – очень калорийный продукт.

- Сто граммов семечек – это 550 калорий. Равноценно целой плитке шоколада. Дело в том, что организм не воспринимает их как полноценную еду, однако при этом семечки способствуют набору лишнего веса, - отметила Татьяна Бочарова в интервью телеканалу «Звезда».

Эндокринолог развеяла миф о том, что от употребления семечек возникает аппендицит, однако предупредила, что в людей, страдающих от язвы или гастрита, частое употребление семечек может спровоцировать обострение заболевания.

Есть семечки следует сырыми и в небольшом количестве – примерно по 30 граммов в день. Семена подсолнуха содержат много клетчатки и витаминов группы B, А и Е, а также магния, необходимого для функционирования сердца и нервной системы.