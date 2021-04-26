Путин и Макрон обсудили ситуацию в Донбассе и коронавирус Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на юго-востоке Украины и выразили обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Донбассе. Об этом в пнедельник, 26 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что президент России обратил особое внимание на провокационные действия со стороны Киева, отметил, что власти Украины намерено обостряют обстановку на линии соприкосновения и игнорируют положения минских договоренностей.

- Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения украинскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском. Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, - говорится в сообщении.

Президенты России и Франции подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия двух государств в «нормандском формате», а также договорились продолжать регулярный диалог по актуальным вопросам.

Отмечается, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время телефонной беседы также обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, в ходе сегодняшнего разговора Путин по просьбе своего французского коллеги прокомментировал российско-чешские отношения. Глава государства отметил абсурдный характер обвинений и действий чешской стороны в отношении РФ.