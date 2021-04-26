Строительство порта «Лавна» в Мурманской области будет завершено к 2023 году

Строительство порта «Лавна» планируется завершить к 2023 году. Фото: gov-murman.ru

Строительство порта «Лавна» в Мурманской области планируется завершить к 2023 году. Об этом стало известно 26 апреля, во время рабочей встречи генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании Евгения Дитриха и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Глава АО «ГТЛК» и руководитель региона побывали на строительной площадке комплекса перегрузки угля «Лавна», расположенной на берегу Кольского залива, и посетили объекты проекта комплексной модернизации Мурманского транспортного узла. Эксперты оценивают общестроительную готовность проекта порта «Лавна» в 56,4%, готовность площадки для строительства железнодорожной инфраструктуры – в 96%.

- Мы все хотим, чтобы у проекта было необходимое финансирование, и строительные работы активно шли, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Огромное спасибо Евгению Ивановичу за то, что он активно продвигает этот проект. Использование потенциала незамерзающего порта на Севере России – один из наших стратегических приоритетов, особенно учитывая развитие Северного морского пути.

Макет будущего порта. Фото: gov-murman.ru

По словам главы региона, первоочередная задача сейчас – строительство железной дороги, которая станет главным способом доставки грузов в порт.

- Все инструменты и решения для этого найдены, большой объём работ сделан. И прекрасно, что сегодня речь идёт о расширении номенклатуры грузов, на которые будет рассчитан порт «Лавна» и остальные порты, которые мы планируем строить, - рассказал после рабочего совещания Андрей Чибис.

Фото: gov-murman.ru

Евгений Дитрих уверен, что строительство порта «Лавина» позволит привлечь в Мурманскую область масштабные инвестиции, а также даст толчок развитию Мурманского транспортного узла и больших терминальных комплексов.

- ГТЛК является базовым инвестором этого проекта. Мы видим, что огромный объём работ уже выполнен. Сейчас проект заново сложен, пересчитана экономика, она абсолютно позитивная. Всё есть для того, чтобы проект в самое ближайшее время мог быть запущен и к 2023 году завершён, - отметил Евгений Дитрих.

Руководитель Государственной транспортной лизинговой компании также сообщил, что возможности порта «Лавина» в будущем будут расширены. Если изначально он проектировался как угольный терминал, то теперь в дополнение к основному профильному грузу компания рассматривает возможность транспортировки через него генеральных грузов в контейнерах.