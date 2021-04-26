Инспекторы Евросоюза прибыли в Россию для оценки вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам прибыли на территорию России, чтобы ознакомится с производством и результатами клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил телеканалу SVT шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём.

Прибывшие в РФ инспекторы – представители трех государств Европейского союза. Если европейское агентство одобрит российский препарат, то он может быть поставлен в Швецию уже в июне текущего года. В настоящее время ведутся переговоры со шведской компанией о производстве «Спутника V» на территории королевства.

- Первые три-шесть месяцев объемы будут поступать из России, а там мощностей не так много, - заявил Рикард Бергстрём.

Напомним, в прошлом месяце Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».