В сенате Чехии намерены обвинить Земана в госизмене из-за слов о Врбетице

Президент Чехии Милош Земан Фото: REUTERS

Чешский сенат рассмотрит возможность обвинения президента страны Милоша Земана в государственной измене из-за его высказываний по поводу инцидента во Врбетице в 2014 году. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил спикер верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил, чьи слова передает местное телевидение.

В сенате утверждают, что глава государства рассекретил сведения по расследованию этого дела, которые не подлежали огласке.

- Мы обсудим возможность подачи конституционной жалобы в связи с подозрением на измену родине. В настоящее время необходимо собрать всю информацию и выслушать мнение экспертов по этому поводу, - заявил спикер сената.

Милош Выстрчил отметил, что в Чехии уже начался сбор подписей под петицией к Сенату с требованием подать на президента республики жалобу, в которой глава государства будет обвинен в госизмене.

Напомним, в минувшее воскресенье Милош Земан сообщил, что кроме вмешательства иностранной разведки следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы.

Премьер Чехии после сегодняшней встречи с президентом опроверг эти слова и заявил, что следствие рассматривает только одну версию произошедшего – диверсию иностранных спецслужб.