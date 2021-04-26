Три человека погибли при крушении вертолета в Канаде Фото: Виктория МИНАЕВА

Три человека погибли в результате крушения вертолета в арктическом регионе Нунавут на территории Канады. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает телевизионный канал CBC.

По данным канала, вертолет Aerospatial 350B-2 упал в районе острова Гриффин. Воздушное судно принадлежало авиационной компании из города Йеллоунайф, связь с вертолетом пропала еще в минувшее воскресенье.

Сегодня спасательный самолет, которые вылетел к месту последнего сеанса радиосвязи, обнаружил остатки пропавшего вертолета. На борту потерпевшего крушение воздушного судна находились два члена экипажа и биолог, в результате инцидента никто из них не выжил. Личности погибших не раскрываются.

В настоящее время канадские специалисты выясняют обстоятельства и причины авиакатастрофы.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в Зимбабве четыре человека погибли и двое пострадали в результате крушения военного вертолета, который врезался в жилой дом в районе населенного пункта Актур.