Псаки: США стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией Фото: REUTERS

США заинтересованы в снижении напряженности в отношениях с российской стороной, однако американская сторона будет говорить о том, что вызывает ее обеспокоенность и предпринимать необходимые действия. Об этом в понедельник, 26 апреля, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

- Мы не считаем, что один пакет санкции – это «серебряная пуля», которая изменит поведение правительства России. Мы должны были сделать так, чтобы для России наступили последствия за поведение, которое мы считаем абсолютно неприемлемым. Но мы стремимся снизить напряженность в отношениях, сделать отношения предсказуемыми и стабильными, - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Джен Псаки добавила, что администрация США работает в данном направлении, и Вашингтон «не рассматривает реализацию санкций как единственный показатель, свидетельствующий об успехе» в снижении напряженность в отношениях.

Как сообщал сайт kp.ru, 15 апреля президент США Джозеф Байден подписал указ об антироссийских санкциях. На следующий день Россия объявила ответные меры. Помимо того что послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть Москву и запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран.